Iran meldet 2206 neue Corona -Neuinfektionen und 112 Todesfälle

Teheran, 21. August, AZERTAC

Die Zahl der Corona-Infektionen und Todesfälle geht im Iran allmählich zurück.

In den vergangenen 24 Stunden seien 2206 neue Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 354 764 erhöht. 112 weitere Patienten seien an der Lungenkrankheit gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 20 376 steigt. Das sagte die Sprecherin des iranischen Gesundheitsministeriums, Sima Sadat Lari, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, wie das iranische Büro von AZERTAC mitteilt. Die Zahl der Patienten, die sich bisher von Covid-19 erholt haben, beträgt derzeit 305 886. Rund 3794 Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand, sagte sie.