Japanische Regierung finanziert Sanierung des Wasserversorgungssystems in drei Dörfern von Guba

Guba, 30. August, AZERTAC

Die japanische Regierung finanziert die Sanierung des Wasserversorgungssystems in einigen Regionen Aserbaidschans.

Im Rahmen des Grant-Hilfe-Programms “Pflanzenwurzeln und Menschensicherheit” der japanischen Regierung wurde das Wasserversorgungssystem in den drei Dörfern des aserbaidschanischen Rayons Guba umfassend saniert. Als Ergebnis wurde die Dörfer Talabi, Kharoscha und Tohmar jener Region mit sauberem Trinkwasser versorgt.

An einer Abschlusszeremonie, die am 28. August im Dorf Talabi stattfand, nahmen der Botschafter Japans in Aserbaidschan, Teruyuki Katori, der Chef der Exekutive des Bezirks Guba, Siyaddin Aliyev, der Abgeordnete der Nationalen Versammlung, Vahid Ahmadov, sowie Vertreter der Öffentlichkeit und Dorfbewohner teil, wie ein regionaler AZERTAC-Korrespondent berichtete.

Bei der Veranstaltung wurde informiert, dass dank den durchgeführten Rekonstruktionsarbeiten die Wasserversorgung von rund 1.200 Einwohnern in den obenerwähnten Dörfern der Region Guba mit Trinkwasser deutlich verbessert wurden.

Botschafter Teruyuki Katori sagte in seiner Rede, dass sein Land und Aserbaidschan in vielen Bereichen eng zusammenarbeiten. Die japanische Regierung ist an der nachhaltigen Entwicklung der Republik Aserbaidschan interessiert und wird diese Unterstützung auch in Zukunft fortsetzen.

Dies ist bereits das fünfte Projekt, das in der Region Guba im Rahmen des Grant-Hilfe-Programms der japanischen Regierung durchgeführt wurde. Die Gesamtkosten von bisher in Aserbaidschan mit finanzieller Unterstützung der japanischen Regierung realisierten 248 Projekten belaufen sich auf 20 Millionen US-Dollar.