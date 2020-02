Klaus Junior: Aserbaidschanisches Modell des Multikulturalismus ist weltweites Vorbild VIDEO

Guba, 19. Februar, AZERTAC

Ich habe das Modell des Multikulturalismus eine Reihe von Ländern geforscht und umfassende Informationen gesammelt. Ich setze meine Forschungen in diesem Bereich fort und erhielt interessante Informationen auch über Aserbaidschan. Aserbaidschanisches Modell des Multikulturalismus ist ein weltweites Vorbild.

Daher beschloss ich, die Internationale Winterschule für Multikulturalismus zu besuchen, die vom Internationalen Zentrum für Multikulturalismus Baku organisiert wird.

Dies erklärte junger Forscher Klaus Junior aus Brasilien in einem Interview mit dem regionalen Korrespondenten von AZERTAC.

Er sagte, dass der Besuch in Aserbaidschan für die Projektteilnehmer eine gute Gelegenheit ist, mehr Informationen über große Erfahrungen Aserbaidschans auf diesem Gebiet zu sammeln.

“Das aserbaidschanische Modell des Multikulturalismus kann als Muster für viele Länder der Welt hingestellt werden. Wir hören sehr interessante Vorträge in der Winterschule an. Wir lernen die aserbaidschanische Kultur, Traditionen sowie die Menschen kennen, die hier leben. Ich werde meine Freunde aus Brasilien einladen, an diesem Projekt teilzunehmen“, so Klaus Junior.