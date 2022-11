Latschin: Nach dem Krieg wurden in Latschin mehr als 1.400 neue Minen vergraben - Militärattachés lernen Spuren des armenischen Terrorismus kennen VIDEO

Latschin, 24. November, AZERTAC

In Aserbaidschan akkreditierte Militärattachés des diplomatischen Korps sowie Medienvertreter besuchten das Gebiet, wo armenische zahlreiche Antipersonenminen gefunden und in nördlicher Richtung von der Höhe von Sarybaba in der von der armenischen Okkupation befreiten Region Latschin vergraben wurden. Über 1.400 Minen wurden nach dem 44-tägigen Krieg von illegalen armenischen bewaffneten Gruppen vergraben.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass nach dem Krieg mehr als 240 aserbaidschanische Bürger durch Minenexplosionen entweder getötet oder verletzt wurden.