Masterplan von Schuscha Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva präsentiert

Schuscha, 29. August, AZERTAC

Am Sonntag, dem 29. August hat man Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva einen Masterplan der Stadt Schuscha präsentiert.

Das Staatsoberhaupt und die First Lady informiert, dass man bei der Entwicklung des Masterplans für die Stadt Schuscha auf den Erhalt des historischen Stadtbildes von Schuscha besonders geachtet hatte. Man teilte ihnen mit, dass Schuscha wie in der Vergangenheit bald zu einer der schönsten Städte der Welt sein wird.

Im neuen Masterplan der Stadt Schuscha ist der Bau neuer Wohngebäude sowie neuer Wohnsiedlungen, neuer historischer Gebäude und Haltestellen vorgesehen. Darüber hinaus werden neue Grünflächen angelegt, Denkmäler errichtet werden.

Neben den bestehenden 36,2 km Straßen in der Stadt ist der Bau von 17,6 km neuen Straßen geplant. Die neuen Wohnsiedlungen mit einer Gesamtfläche von 46.765 Quadratmetern werden aus 6 Siedlungen bestehen. So sind 25 Gebäude im Wohngebiet geplant. In der ersten Siedlung, deren Grundstein am 29. August gelegt worden ist, werden 3-, 4- und 5-stöckige Gebäude im für Schuscha typischen Baustil gebaut werden.

Dann legte Präsident Ilham Aliyev den Grundstein für die 1. Wohnsiedlung.