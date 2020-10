Mehr als 10 Geschosse auf Dorf Schahvalilar in Region Barda abgefeuert

Barda, 4. Oktober, AZERTAC

Die armenischen Streitkräfte beschießen dicht besiedelte aserbaidschanische Siedlungen weiter.

Wie ein an die Frontregion geschickter Korrespondent von AZERTAC berichtet, wurde das Dorf Schahvalilar in der Region Barda am Sonntag, dem 4. Oktober mit schwerer Artillerie beschossen. Mehr als 10 Geschosse wurden auf dieses Dorf jener Region abgefeuert. Fünf Häuser wurden beschädigt.