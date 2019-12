Minister für Energie Parviz Schahbazov zu Besuch in Wien

Baku, 4. Dezember, AZERTAC

Der Minister für Energie Aserbaidschans Parviz Schahbazov weilt auf Einladung des OPEC-Generalsekretärs Mohammed Sanusi Barkindo zu einem Besuch in Wien. Er wird am 6. Dezember an der 7. Sitzung der Minister von OPEC-und Nicht-OPEC-Ländern teilnehmen.

AZERTAC zufolge wird man beim Treffen die aktuelle Lage und Entwicklungstrends auf dem globalen Ölmarkt diskutieren.