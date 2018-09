Morgen startet Judo-Weltmeisterschaft 2018 in Baku

Baku, 19. September, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 20. September startet in der Nationalen Gymnastikarena in Baku die Judo-Weltmeisterschaft statt.

Das Turnier wird bis zum 27. September dauern. 800 Judokas aus 129 Ländern werden in der aserbaidschanischen Hauptstadt um Titel, Medaillen und Plätze kämpfen.

Bei den Weltmeisterschaften wird Aserbaidschan durch 15 Judokas (9 Männer und 6 Frauen) vertreten sein.

Die feierliche Eröffnungszeremonie der Meisterschaft wird am 20. September um 15:00 Uhr der Bakuer Zeit stattfinden.

Der italienische Sänger Al Bano wird bei der Eröffnungszeremonie mit einem Konzertprogramm auftreten

Die Einzelwettkämpfe beginnen jeden Tag um 10:00 Uhr und die Kämpfe um die Medaillen beginnen um 16:00 Uhr.

Im Gegensatz zu anderen Tagen beginnen die Wettkämpfe am letzten Tag der Meisterschaft um 9:00 Uhr.

Am letzten Wettkampftag, dem 27. September werden die Team-Mixed Wettbewerbe ausgetragen. Jeweils drei Männer und Frauen gehören zu einer Mannschaft.

Wir wünschen den Aserbaidschanischen Judokas viel Erfolg.

Zeitplan:

Donnerstag, 20. September 2018: Frauen -48 kg, Männer -60 kg

Freitag, 21. September 2018: Frauen -52 kg, Männer -66 kg

Samstag, 22. September 2018: Frauen -57 kg, Männer -73 kg

Sonntag, 23. September 2018: Frauen -63 kg, Männer -81 kg

Montag, 24. September 2018: Frauen -70 kg, Männer- 90 kg

Dienstag, 25. September 2018: Frauen 78 kg, Männer -100,

Mittwoch, 26. September 2018: Frauen+ 78 kg, Männer +100,

Donnerstag, 27. September 2018: Team-Mixed Wettbewerbe