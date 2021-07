Nachitschewan: Aserbaidschanische Stellungen in Richtung Sadarak erneut unter Beschuss genommen

Baku, 20. Juli, AZERTAC

Am Montag, dem 20. Juli 2021, um 20:50 Uhr Lokalzeit wurden Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung des Rayons Sadarak in der Autonomen Republik Nachitschewan aus dem Territorium Armeniens unter Beschuss genommen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC wurde der Feind mit Gegenfeuer aserbaidschanischer Einheiten zum Schweigen gebracht. Es gibt keine Toten oder Verletzten unter aserbaidschanischen Soldaten, hieß es.