Nasa: Asteroid "1998 OR2" im April wird nicht gefährlich für die Erde.

Es ist wieder einmal soweit: Bald wird die Erde von einem Asteroiden "ausgelöscht", der "halb so groß ist wie der Mount Everest". Noch etwas genauer? Ein "4-km-Ei" wird zu Ostern erwartet und der Asteroid könnte "die Zivilisation beenden", wenn er die Erde trifft.

Was sich anhört wie Schlagzeilen aus einem Science-Fiction-Film, sind reale Auszüge aus Artikeln, die derzeit im Internet zu finden sind. Sie drehen sich um einen Asteroiden mit dem kryptischen Namen "1998 OR2", der - Achtung, Spoiler! - die Erde natürlich nicht treffen und vernichten wird.

Die Nasa setzt alles daran, erdnahe Asteroiden aufzuspüren. Die können nämlich potenziell gefährlich sein. Der Asteroid "1998 OR2" wird jedoch bis mindestens 2197 nicht gefährlich für die Erde.

Auch wenn der Asteroid "1998 OR2" als potenziell gefährlicher Asteroid gilt, droht in den kommenden Jahren keine Gefahr von ihm: Seine Umlaufbahn wurde bis ins Jahr 2197 berechnet. Am 29. April 2020 kommt „1998 OR2" der Erde verhältnismäßig nahe: Er rast in einer Entfernung von knapp 6,3 Millionen Kilometern an der Erde vorbei - das ist etwas mehr als die 16-fache Distanz zwischen Erde und Mond.

Der Durchmesser das Asteroiden "1998 OR2" liegt zwischen 1,8 Kilometern und 4,1 Kilometern - er ist damit einer der größten potenziell gefährlichen Asteroiden, die bisher bekannt sind. In Zukunft wird der Asteroid der Erde noch näher kommen - aber auch dann herrscht keine Gefahr: Am 16. April 2079 nähert sich „1998 OR2" der Erde bis auf 1,77 Millionen Kilometer, am 16. April 2127 auf 2,51 Millionen Kilometer.