Ölpreise fallen weiter

Baku, 9. Juli, AZERTAC

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken, wie AZERTAC mitteilte.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,15 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel geringfügig um sechs Cent auf 40,74 Dollar.