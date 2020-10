Ölpreise legen leicht zu - US-Öl weiter unter 40 Dollar

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt, berichtet die Nachrichtenagentur AZERTAC.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,06 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 32 Cent auf 39,75 Dollar. Damit blieb der Preis für amerikanisches Rohöl unter der Marke von 40 Dollar, die am Vortag unterschritten worden war.