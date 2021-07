Olympische Spiele: Unser Judo-Team für Tokio!

Baku, 13. Juli, AZERTAC

Nach den Judo-Weltmeisterschaften in Budapest stehen nun die Olympia-Kampfliste fest.

Folgende Athletinnen und Athleten des Cheftrainers Raschad Mammadov werden nach Tokio geschickt:

Frauen:

-48 kg: Aisha Gurbanli

+78 kg: Irina Kindzerska

Männer:

-60 kg: Karamat Huseynov

-66 kg: Orkhan Safarov

-73 kg: Rustam Orujov

-81 kg: Murad Fatiyev

-90 kg: Mammadali Mehdiyev

-100 kg: Zelim Kotsoyevs

+100 kg: Ushangi Kokauri

Die Judokas in den Gewichtsklassen bis 66, 60, 73 und 81 Kilogramm werden sich am 14. Juli und andere Mitglieder des Teams werden am 18. Juli nach Tokio begeben.

Rustam Orujov wird die aserbaidschanische Fahne tragen.

Die Olympische Judo-Wettkämpfe finden vom 24. bis 31. Juli statt.