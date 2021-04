Präsident Ilham Aliyev stellt 13,6 Millionen Manat für Straßenbau im Aghjabadi Rayon bereit

Baku, 7. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, gab heute (am Mittwoch) einen Erlass über zusätzliche Maßnahmen zur Rekonstruktion der Automobilstraße im Rayon Aghjabadi heraus, wie AZERTAC mitteilte.

Nach diesem Erlass wurden für den Bau der Straße Mingachevir-Bahnstation Mingachevir-Bahramtapa (109 km) -Avschar-Salmanbeyli-Aschagi Avschar-Khojavend der Aserbaidschanischen Staatlichen Agentur für Automobilstraßen 13,6 Millionen Manat bereitgestellt.

Hier sein hinzugefügt, dass die obenerwähnte Automobilstraße vier Siedlungen mit einer Einwohnerzahl von 14.000 Menschen verbindet.

In der Hauptstadt sowie in den Stadtbezirken und Siedlungen von Baku sowie in den Regionen und den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten des Landes werden die Straßenbauarbeiten fortgesetzt.