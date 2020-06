Präsident Ilham Aliyev stellt Geldmittel für Bildung von Zentrum "ASAN xidmət" in Ganja bereit

Baku, 25. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev gab am Mittwoch einen Erlass über das Entwerfen und Bildung eines weiteren bürgerfreundlichen Zentrums "ASAN xidmət" in der zweitgrößten Stadt Ganja heraus, wie AZERTAC berichtete.

Für diesen Zweck stellte man der staatlichen Agentur für öffentlichen Dienst und soziale Innovationen unter dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan 5 Millionen Manat (ca. 2,5 Mio. Euro) bereit.

"ASAN xidmət" ist eine staatliche One-Stop-Shop-Einrichtung des öffentlichen Dienstes in Aserbaidschan. In der Hauptstadt sowie in anderen Städten und Regionen des Landes wird die Bildung von weiteren ASAN-Zentren fortgesetzt. In diesen Zentren werden verschiedenartige Verwaltungsdienstleistungen von der Erteilung von Personalausweisen, über Verlängerung von Führerscheinen, Grundstücksbeurkundungen bis zu Dienstleistungen für Migranten unter einem Dach zügig und transparent einschließlich der Gebührenerhebung bearbeitet.

Das Bürgerservice "ASAN xidmət" ist bestrebt, ihre Kundinnen und Kunden zufriedenzustellen, bevorzugt, in seiner Tätigkeit verschiedene Innovationen anzuwenden.