Rund 200 aserbaidschanische Fachleute waren an Ausrichtung der Fußball-WM 2022 in Katar beteiligt

Guba, 21. Dezember, AZERTAC

Am Sonntag ging in Katar die Fußball-WM 2022 mit einem sportlichen Highlight zu Ende. An der Ausrichtung des Turniers nahmen auch aserbaidschanische Spezialisten teil.

Rund 200 Spezialisten aus Aserbaidschan waren an der Ausrichtung der Fußball-WM 2022 in Katar beteiligt. Das sagte Heybat Valiyev aus der Region Guba, eines der wichtigsten Mitglieder des Support-Teams für Informationstechnologien des Lusail-Stadions, in dem das Finale ausgetragen wurde, als er seine Eindrücke über eine aktive Teilnahme der aserbaidschanischen Spezialisten an den Organisationsarbeiten mit AZERTAC teilte.

Er sagte: “Soweit ich weiß, haben allein im Lusail-Stadion unsere fünf Landsleute, die ich persönlich kenne, gearbeitet“.