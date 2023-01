Schneeansichten von Brücke Khudafarin in Jabrayil Region

Jabrayil, 13. Januar, AZERTAC

In den letzten Tagen gab es in der Hauptstadt Baku und in den meisten Regionen des Landes einen Schnee. Der Schnee hat das Land ganz in Weiß gehüllt. Die bezaubernde Natur hat sich in ein Wintergemälde verwandelt.

AZERTAC präsentiert die Schneeansichten der mit dem weißen Schnee bedeckten Berge, Hügel, Steppen und der historischen Brücke Khudafarin in der von der armenischen Besatzung befreiten Region Jabrayil.

Hier sei erwähnt, dass die erste Brücke in der Jabrayil Region elf Bögen hat und im 11.–12. Jahrhundert erbaut wurde. Die zweite Brücke hat 15 Bögen und wurde im 13. Jahrhundert gebaut.