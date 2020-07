TANAP: Europäische Investitionsbank gewährt türkischem Unternehmen “Botaş” Kredit in Höhe von 270 Millionen Dollar

Baku, 28. Juli, AZERTAC

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat dem türkischen Unternehmen “Botaş” ein Kredit in Höhe von 270 Millionen Dollar gewährt.

Wie AZERTAC unter Bezugnahme auf die Bank berichtet, sehe das Darlehen die Finanzierung des Projektes TANAP (Transanatolische Pipeline) vor. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 18 Jahre und wurde mit Bedingung der Nichtrückzahlung des Grundmittels mit einer Laufzeit von 5 Jahren vergeben.

Es sei darauf hingewiesen, dass seit dem 30. Juni 2018 insgesamt 6,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas durch die Pipeline TANAP in die Türkei transportiert wurden. Von Januar bis Juni dieses Jahres wurden 1,9 Milliarden Kubikmeter Gas durch diese Ölleitung in die Türkei transportiert.

Am 12. Juni 2018 wurde die Pipeline TANAP im türkischen Eskisehir in Betrieb genommen.

TANAP ist ein wichtiger Teil des Südlichen Gaskorridors. Das Projekt hat zum Ziel, Erdgas vom Gasfeld Schah Deniz 2 und aus anderen Gebieten des Kaspischen Meeres in die Türkei und dann über die Trans-Adriatische-Pipeline (TAP) nach Europa zu transportieren.

Seit dem 30. Juni 2018 fließt das Erdgas aus Aserbaidschan in die Türkei. Die zweite Phase von TANAP, durch die Erdgas nach Europa transportiert werden soll, wurde am 30. November des vorigen Jahres in Betrieb genommen. Die Projektkosten beliefen sich auf 6,5 Milliarden Dollar.

Die Pipeline TANAP soll bis nach Italien reichen. Sie soll durch die Türkei verlaufen und die Trans-Adriatische-Pipeline (TAP) über die Südkaukasus-Pipeline mit dem Gasfeld Schah Denis in Aserbaidschan verbinden.

Im Rahmen des TANAP-Projektes wurden bisher mehr als 1000 Sozial- und Umweltprojekte durchgeführt.

Die Aktionäre sind am TANAP-Projekt so beteiligt: Geschlossene AG "Südlicher Gaskorridor" (51 %), BOTAS (30 %) und BP (12 %), SOCAR-Türkei (7%).