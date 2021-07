Türkei importiert im Mai 426 Millionen Kubikmeter Erdgas aus Aserbaidschan

Baku, 30. Juli, AZERTAC

Im Monat Mai des laufenden Jahres 2021 importierte die brüderliche Türkei 426 Millionen Kubikmeter Erdgas aus Aserbaidschan. Das sind 51,6 Prozent weniger als im selben Monat des vergangenen Jahres 2020, wie die türkische Energiemarktaufsichtsbehörde (EMRA) mitteilte.

Die Türkei importierte im Mai 2021 Erdgas am meisten aus Russland. Russland exportierte im Mai 1,86 Milliarden Kubikmeter Erdgas in die Türkei. Mit 860 Millionen Kubikmeter Erdgas rangierte der Iran an zweiter Stelle.

Aserbaidschan exportierte innerhalb von ersten fünf Monaten 2021rund 7,4 Milliarden Kubikmeter Erdgas in die Türkei. Das sind 32 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis Juni wurden etwa 4,2 Milliarden Kubikmeter Gas in die Türkei, etwa 2,1 Milliarden Kubikmeter nach Europa und 1,1 Milliarden Kubikmeter nach Georgien ausgeführt.

Hier sei erwähnt, dass seit dem 31. Dezember 2020 Erdgas aus Aserbaidschan über die am 15. November 2020 in Betrieb genommene Transadriatische Pipeline (TAP) nach Europa transportiert wird. Über die TAP-Pipeline wurden bisher mehr als 3 Milliarden Kubikmeter aserbaidschanisches Erdgas nach Europa transportiert.