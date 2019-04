Wintermärchen im Frühling in Guba

Baku, 20. April, AZERTAC

Es hat im zweiten Frühlingsmonat in der nördlichen Region des Landes Schnee gefallen. Der dichte Schnee hat die bereits erwachte grüne Natur in der Guba Region im Frühling ganz in Weiß gehüllt.

AZERTAC präsentiert ihre Fotos von malerischen Landschaften der Guba-Khinalig Straße und der Waldfläche Gachrash, die von ausländischen Touristen stark besucht werden.