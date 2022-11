Zoo, in dem Vögel- und Tierstatuen gut gemacht sind und echt aussehen VIDEO

Guba, 30. November, AZERTAC

Etibar Kahramanov, der im Dorf Birindzhi Nyugedi in der Region Guba lebt, ist einer der Menschen, die sein Hobby zu einer Einnahmequelle machen.

Im Dorf Gunaschli im Bezirk Guba befindet sich am Rande der Baku-Guba-Autobahn eine Verkaufsstelle, wo die Kunsthandwerke von E. Kahramanov zum Verkauf angeboten werden. Dieser Ort ähnelt einem Zoo, in dem in dem Vögel- und Tierstatuen gut gemacht sind und echt aussehen. Der Zoo zieht vorbeifahrende Reisende an. Sie halten hier ihre Autos lassen sich fotografieren und bewundern Kahramanovs Kunsthandwerke.

Der Preis für Handwerke variiert je nach Größe je nach Größe. Das billigste ist 5 und das teuerste 600 Manat.