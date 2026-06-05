Aktuelle Edelmetallpreise: Gold und Silber
Baku, 5. Juni, AZERTAC
Die Preise für Gold und Silber sind auf dem Weltmarkt gesunken.
An der Rohstoffbörse COMEX in New York fiel der Preis für eine Feinunze Gold um 32,30 US-Dollar auf 4,472.70 US-Dollar. Auch Silber verbilligte sich um 1,29 Dollar auf 72,69 Dollar.
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