Al-Jasser: Sukuk begrenzen Risiko einer übermäßigen Verschuldung

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Für die Finanzierung spezifischer Projekte werden verschiedene Finanzinstrumente benötigt. Das Sukuk-System ist eines dieser Instrumente.

Wie AZERTAC berichtet, sagte dies der Vorsitzende der Islamischen Entwicklungsbankgruppe (IsDB), Muhammad Sulaiman Al-Jasser, dies bei einer hochrangigen informellen Diskussionsrunde zum Thema „Regionale Integration für nachhaltigen Wohlstand“, die im Rahmen der 51. Jahresversammlung der Islamischen Entwicklungsbankgruppe stattfand.

„Die IsDB hat bislang Sukuk im Gesamtwert von 50 Milliarden US-Dollar emittiert, davon entfallen 5 Milliarden US-Dollar auf grüne Sukuk. Sukuk, die als eine der wichtigsten Innovationen des islamischen Finanzwesens gelten, begrenzen aufgrund ihrer Bindung an reale Vermögenswerte das Risiko einer übermäßigen Verschuldung. Diese Eigenschaft ermöglicht eine ausgewogenere und besser kontrollierte Emission und trägt somit zur Stärkung der Stabilität des Finanzsystems bei“, fügte der IsDB-Vorsitzende hinzu.