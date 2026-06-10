Argentinien: 1,3 Millionen Kinder weniger in Armut

Baku, 10. Juni, AZERTAC

In Argentinien sind nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF mehr als eine Million Kinder nicht mehr von Armut betroffen. Für Millionen andere Kinder gilt das aber noch nicht.

Wie das Hilfswerk "UNICEF Argentina" mitteilte, ist die Kinderarmut in dem südamerikanischen Land im zweiten Halbjahr 2025 auf 42,3 Prozent gesunken, den niedrigsten Stand seit acht Jahren. Demnach lebten Ende vergangenen Jahres 5,1 Millionen Kinder und Jugendliche in armen Haushalten, das waren rund 1,3 Millionen weniger als im Vorjahr. Die soziale Lage sei jedoch nach wie vor fragil und für das erste Halbjahr 2026 müsse wieder mit einem leichten Anstieg der Kinderarmut gerechnet werden, warnte das Hilfswerk.

In den vergangenen beiden Jahren hatten auch die Katholische Universität (UCA) und das staatliche Statistikamt INDEC einen Rückgang der Armutsrate registriert.