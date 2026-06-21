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POLITIK

Aserbaidschan bekundet Solidarität mit Flüchtlingen weltweit

Aserbaidschan bekundet Solidarität mit Flüchtlingen weltweit

Baku, 21. Juni, AZERTAC

Anlässlich des Weltflüchtlingstags hat das Außenministerium Aserbaidschans seine Solidarität mit Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen weltweit bekundet. In einer Erklärung verwies das Ministerium darauf, dass mehr als eine Million Aserbaidschaner durch Krieg und Besatzung zu Flüchtlingen oder Binnenvertriebenen geworden seien. Zugleich hob es die Umsetzung des Programms „Große Rückkehr“ hervor, das die sichere Rückkehr ehemaliger Binnenvertriebener in ihre Heimatgebiete ermöglichen soll. Aserbaidschan werde sich weiterhin für internationale Maßnahmen zur Lösung von Vertreibungsursachen und zum Schutz der Rechte von Flüchtlingen einsetzen, hieß es in der Erklärung.

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