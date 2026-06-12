Aserbaidschan eröffnet Botschaft in Portugal

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan wird eine Botschaft in Portugal eröffnen.

Der Gesetzentwurf über die Errichtung der Botschaft der Republik Aserbaidschan in der Portugiesischen Republik mit Sitz in Lissabon wurde auf einer Plenarsitzung des Parlaments zur Abstimmung gestellt und verabschiedet.