Aserbaidschan fordert von Russland gründliche Untersuchung der Provokation vor Botschaft

Baku, 27. August, AZERTAC

Aserbaidschan hat die Platzierung provokativer Bilder gegen das Land vor dem Gästehaus der aserbaidschanischen Botschaft in Russland am Mittag des 27. August scharf verurteilt.

Dies geht aus einer Erklärung des aserbaidschanischen Außenministeriums hervor.

„Wir verurteilen diese inakzeptable Provokation aufs Schärfste“, heißt es in der Erklärung. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Vorfall Teil einer gezielten und voreingenommenen Kampagne gegen Aserbaidschan in einigen russischen Medien sei und dazu diene, die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Russland künstlich zu verschärfen.

Aserbaidschan fordert die zuständigen russischen Behörden auf, den Vorfall gründlich zu untersuchen, den provokativen Handlungen eine angemessene rechtliche Bewertung zu geben und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Wiederholung solcher Vorfälle zu verhindern.

Zudem erwartet die aserbaidschanische Seite, dass Russland seinen Verpflichtungen gemäß dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen von 1961 vollständig nachkommt und die Sicherheit der aserbaidschanischen Botschaft sowie ihrer Mitarbeiter gewährleistet. Ebenso müsse verhindert werden, dass provokative Handlungen den normalen Betrieb der diplomatischen Vertretung beeinträchtigen.