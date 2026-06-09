Aserbaidschan ist viertgrößter Investor in georgischer Wirtschaft

Tiflis, 9. Juni, AZERTAC

Im ersten Quartal 2026 stiegen die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in Georgien nach Angaben des georgischen Ministeriums für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung um 47,7 Prozent auf 271,2 Millionen US-Dollar.

Im Berichtszeitraum war das Vereinigte Königreich der größte Investor in Georgien, gefolgt von den Vereinigten Staaten, den Niederlanden und Aserbaidschan.

Im ersten Quartal verzeichneten die ausländischen Direktinvestitionen insbesondere in den Bereichen Finanz- und Versicherungswesen, Handel, Immobilien sowie Verwaltungs- und Unterstützungsdienstleistungen ein deutliches Wachstum.

Khatai Azizov