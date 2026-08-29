Aserbaidschan: Ombudsfrau fordert Aufklärung über Vermisste

Baku, 29. August, AZERTAC

Anlässlich des Internationalen Tages der Opfer des gewaltsamen Verschwindenlassens am 30. August hat die aserbaidschanische Ombudsfrau Sabina Aliyeva eine verstärkte internationale Zusammenarbeit zur Aufklärung des Schicksals Vermisster gefordert.

Nach Angaben der Ombudsstelle gelten in Aserbaidschan noch 3.682 Menschen als vermisst, die im Zusammenhang mit den Garabagh-Kriegen verschwunden sind. In 32 Massengräbern in den zurückgewonnenen Gebieten wurden bislang durch DNA-Analysen die Identitäten von 328 Menschen festgestellt; die Überreste von 250 Opfern wurden ihren Familien zur Bestattung übergeben.

Aliyeva rief internationale und regionale Organisationen sowie die früheren Konfliktparteien auf, Informationen auszutauschen, die forensische Zusammenarbeit auszubauen und die Suche nach den Vermissten zu beschleunigen.