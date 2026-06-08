Aserbaidschan stärkt Wirtschaftskooperation in St. Petersburg
Baku, 8. Juni, AZERTAC
Der Erste Stellvertretende Wirtschaftsminister Aserbaidschans, Elnur Aliyev, hat beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg Gespräche mit Vertretern Russlands und der Türkei geführt.
Im Mittelpunkt standen der Ausbau von Handels- und Investitionsbeziehungen, die Entwicklung von Transport- und Logistikkorridoren sowie die Förderung gemeinsamer Wirtschaftsprojekte. Zudem wurden neue Möglichkeiten der regionalen Zusammenarbeit und der Vernetzung von Unternehmen erörtert.