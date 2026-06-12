Aserbaidschan steigert Exporte nach Kasachstan um mehr als 21 Prozent

Baku, 12. Juni, AZERTAC

In den ersten vier Monaten des Jahres 2026 hat Aserbaidschan Waren im Wert von 42,31 Millionen US-Dollar nach Kasachstan exportiert. Das entspricht einem Anstieg von 21,5 Prozent beziehungsweise rund 7,5 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Dies teilte der Staatliche Zollkomitee mit.

Im gleichen Zeitraum importierte Aserbaidschan Waren aus Kasachstan im Wert von 71,86 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von 3,2-facher Differenz bzw. rund 159 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich.

Dem Bericht zufolge machten die Exporte nach Kasachstan 0,36 Prozent der Gesamtausfuhren Aserbaidschans aus, während die Importe 1,3 Prozent der Gesamtimporte ausmachten.