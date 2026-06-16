Aserbaidschan und Algerien prüfen Möglichkeiten für wirtschaftliche Zusammenarbeit

Baku, 16. Juni, AZERTAC

Der Wirtschaftsminister Aserbaidschans, Mikayil Jabbarov, hat am Rande der Jahrestagungen der Gruppe der Islamischen Entwicklungsbank den algerischen Finanzminister Abdelkrim Bouzred getroffen.

Nach Angaben des aserbaidschanischen Wirtschaftsministeriums standen bei dem Treffen die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Algerien, die Perspektiven für den Ausbau der Handels- und Investitionsbeziehungen sowie Möglichkeiten zur Schaffung neuer Kooperationsplattformen im Mittelpunkt.

Die beiden Seiten tauschten sich über eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Energie, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Tourismus, Transit, Logistik und weiteren Sektoren aus.

Darüber hinaus betonten sie die Bedeutung der Diversifizierung der Wirtschaftsbeziehungen und der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Wirtschafts- und Unternehmenskreisen beider Länder.