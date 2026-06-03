Aserbaidschan und Belarus unterzeichnen Memorandum über statistische Zusammenarbeit

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Zwischen dem Staatlichen Statistischen Komitee der Republik Aserbaidschan und dem Nationalen Statistischen Komitee der Republik Belarus ist ein Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Bereich der Statistik unterzeichnet worden.

Das Dokument wurde im Rahmen der 16. Sitzung der aserbaidschanisch-belarussischen zwischenstaatlichen Kommission für Handels- und Wirtschaftskooperation in Minsk unterzeichnet.

Unterzeichnet wurde das Memorandum von Azer Mursagulov, dem Vorsitzenden des Staatlichen Statistischen Komitees Aserbaidschans, sowie von Inna Medvedeva, Vorsitzende des Nationalen Statistischen Komitees von Belarus.

Das Abkommen zielt auf die weitere Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den Statistikbehörden beider Länder ab.