Aserbaidschan und Bulgarien vertiefen Zusammenarbeit im Energiesektor

Sofia, 13. Juni, AZERTAC

Die bulgarische Energieministerin Iva Petrova und der aserbaidschanische Botschafter Elmar Mammadov haben in Sofia Perspektiven für den Ausbau der bilateralen Energiekooperation erörtert.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Entwicklung des Grünen Energiekorridors vom Kaspischen Meer nach Europa, die Ausweitung der Erdgaslieferungen des aserbaidschanischen Energiekonzerns SOCAR nach Bulgarien und in die Region sowie mögliche Investitionen Aserbaidschans in Bulgarien.

Die Seiten betonten die zentrale Bedeutung der Energiesicherheit für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit und hoben das gegenseitige Vertrauen sowie den politischen Willen als Grundlage der erfolgreichen Partnerschaft hervor. Besonderes Augenmerk galt zudem der Umsetzung des Grünen Energiekorridor-Projekts.