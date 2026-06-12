Aserbaidschan und China schließen wichtige Abkommen über Lebensmittelexporte

Peking, 12. Juni, AZERTAC

Im Rahmen eines Arbeitsbesuchs in China hat eine Delegation unter der Leitung des Vorsitzenden der aserbaidschanischen Agentur für Lebensmittelsicherheit (AFSA), Goshgar Tahmazli, Gespräche mit der Generalverwaltung der chinesischen Zollbehörde geführt.

Dabei begrüßten die Seiten den Ausbau der bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer umfassenden strategischen Partnerschaft.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen Vereinbarungen zur Erweiterung des Zugangs aserbaidschanischer Agrar- und Lebensmittelprodukte zum chinesischen Markt, zur Förderung des Import- und Exportgeschäfts, zur Einführung digitaler Lösungen sowie zur gegenseitigen Anerkennung von Zertifizierungen.

Die unterzeichneten Dokumente sollen die Zusammenarbeit beider Länder in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, veterinär- und pflanzenschutzrechtliche Kontrolle sowie Agrarhandel stärken und zur weiteren Entwicklung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen beitragen.

Schahin Jafarov