Aserbaidschan und Deutschland erörtern Kooperation bei Erdgas und erneuerbaren Energien

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Im Rahmen der Baku-Energiewoche hat der aserbaidschanische Energieminister Parviz Schahbazov den Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft Michael Harms, sowie Vertreter führender deutscher Unternehmen getroffen.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen der aktuelle Stand und die Perspektiven der deutsch-aserbaidschanischen Zusammenarbeit im Energiesektor. Erörtert wurden insbesondere Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Erdgas, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wasserstoff, Wärmepumpen, Energiespeichersysteme und Strominfrastruktur.

Die Gesprächspartner würdigten den Beginn der aserbaidschanischen Gaslieferungen nach Deutschland, die wachsende Rolle des Landes für die europäische Energiesicherheit sowie seine Bemühungen im Bereich der Energiewende.

Darüber hinaus wurden laufende Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, Stromverbundnetze, grüne Energiekorridore sowie Möglichkeiten für Stromexporte nach Europa vorgestellt. Auch Potenziale für eine vertiefte Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen im Bereich regionaler Konnektivität und Wasserstoffprojekte wurden erörtert.