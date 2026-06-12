Aserbaidschan und Estland führen politische Konsultationen in Baku

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Die Außenministerien Aserbaidschans und Estlands haben in Baku eine weitere Runde politischer Konsultationen abgehalten.

Die Gespräche wurden vom stellvertretenden Außenminister Aserbaidschans, Fariz Rzayev, und dem estnischen Staatssekretär für politische Angelegenheiten, Martin Roger, geleitet.

Die Seiten erörterten den aktuellen Stand der bilateralen Beziehungen und betonten die Bedeutung gegenseitiger Besuche sowie von Treffen im Rahmen internationaler Plattformen für die Stärkung des politischen Dialogs. Die Eröffnung der estnischen Botschaft in Aserbaidschan wurde als wichtiger Schritt zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen gewürdigt.

Darüber hinaus standen die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Humanitäres sowie Perspektiven der weiteren Kooperation auf der Agenda. Die Gesprächspartner tauschten sich zudem über strategische Energie- und Verkehrsprojekte, die Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie die Wiederaufbau- und Minenräumungsarbeiten in den befreiten Gebieten aus.

Ferner wurden aktuelle regionale und internationale Fragen von gemeinsamem Interesse erörtert.