Aserbaidschan und Georgien erörtern strategische Partnerschaft

Baku, 9. Juni, AZERTAC

Aserbaidschans Außenminister Jeyhun Bayramov und die georgische Vizepremier- und Außenministerin Maka Botschorischwili haben in Istanbul über die strategische Partnerschaft beider Länder beraten. Im Mittelpunkt standen die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Energie, Verkehr und regionale Sicherheit. Zudem bekräftigten beide Seiten die Bedeutung gemeinsamer Projekte sowie der trilateralen Kooperation mit der Türkei für Stabilität und Entwicklung im Südkaukasus.