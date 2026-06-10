Aserbaidschan und Großbritannien verhandeln über neues Doppelbesteuerungsabkommen

Baku, 10. Juni, AZERTAC–

Aserbaidschan und Großbritannien haben in London die erste Verhandlungsrunde über ein neues Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung abgeschlossen. Nach Angaben des Staatlichen Steuerdienstes wurden die meisten steuerlichen Bestimmungen des Konventionsentwurfs einvernehmlich abgestimmt. Beide Seiten erwarten, dass das Abkommen die wirtschaftlichen Beziehungen und Investitionen zwischen den Ländern stärkt. Die nächste Verhandlungsrunde soll im November in Baku stattfinden.