Aserbaidschan und IGAD-Mitgliedstaaten Afrikas prüfen Aussichten für Zusammenarbeit

Baku, 19. Juni, AZERTAC

Der stellvertretende Außenminister Aserbaidschans, Yalchin Rafiyev, hat sich mit Workneh Gebeyehu Negewo, dem Exekutivsekretär der Zwischenstaatlichen Entwicklungsbehörde (IGAD), einer Regionalorganisation von acht Ländern am Horn von Afrika, getroffen.

Bei dem Treffen erörterten die Seiten die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und den IGAD-Mitgliedstaaten sowohl auf bilateraler Ebene als auch auf internationalen Plattformen. Dabei wurde die Bedeutung gegenseitiger Besuche und institutioneller Mechanismen für die Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen politischen Dialogs hervorgehoben.

Zudem tauschten die Parteien Meinungen zu Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Bildung, Gesundheitswesen, Klimaschutz, öffentliche Dienstleistungen, Verkehr und Kommunikation sowie über weitere bilaterale und regionale Fragen von gemeinsamem Interesse aus.