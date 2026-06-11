Aserbaidschan und Iran einigen sich auf Regelung zur Nutzung des Araz-Flusses

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan und der Iran haben die Arbeitsregelungen zur Aufteilung der Wasserressourcen des Flusses Araz beschlossen. Das teilte die Staatliche Agentur für Wasserressourcen Aserbaidschans am Mittwoch mit.

Die Einigung erfolgte im Rahmen der 55. Sitzung der ständigen gemeinsamen Kommission zur Nutzung der Wasser- und Energieressourcen des Araz-Flusses, die in Iran stattfand. Den Vorsitz führten auf aserbaidschanischer Seite Zakir Guliyev, Leiter des Vorstands des Regionalen Wasser- und Meliorationsdienstes, sowie auf iranischer Seite Fariba Averideh, Leiterin der Abteilung für Grenzflüsse im iranischen Energieministerium.

An dem Treffen nahmen Vertreter der Staatlichen Agentur für Wasserressourcen, des staatlichen Umwelt- und Rohstoffministeriums sowie des Energieversorgers „Azerenerji“ teil.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Überwachung der Wasserentnahme, die Kontrolle der Wasserqualität sowie die Installation moderner Messstationen am Fluss. Beide Seiten vereinbarten zudem eine engere Zusammenarbeit im Bereich des Wassermanagements.