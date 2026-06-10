Aserbaidschan und Japan wollen Zusammenarbeit ausbauen

Baku, 10. Juni, AZERTAC

Die Außenminister Aserbaidschans und Japans, Jeyhun Bayramov und Toshimitsu Motegi, haben bei einem Treffen in Japan eine Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit vereinbart. Beide Seiten bekräftigten ihren Willen, die Beziehungen in den Bereichen Wirtschaft, Investitionen, Energie, Verkehr und Tourismus weiter auszubauen. Japan begrüßte zudem die visafreie Einreise für japanische Staatsbürger nach Aserbaidschan für ein Jahr. Die Minister hoben außerdem die Bedeutung der Zusammenarbeit bei Energieversorgung, Dekarbonisierung und dem Transkaspischen Verkehrskorridor hervor.