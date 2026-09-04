Aserbaidschan und Kasachstan beraten über Ausbau der strategischen Partnerschaft

Baku, 4. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov hat am 4. September mit seinem neu ernannten kasachischen Amtskollegen Mukhtar Tileuberdi telefoniert. Minister Bayramov gratulierte ihm zu seiner Ernennung und wünschte ihm Erfolg in seinem neuen Amt.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die aktuelle Agenda der strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Kasachstan, der Stand der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit sowie Perspektiven für deren weiteren Ausbau in Bereichen von beiderseitigem Interesse.

Bayramov würdigte die dynamische Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern, die auf Freundschaft, Brüderlichkeit, gegenseitigem Vertrauen und Solidarität beruhen. Beide Seiten betonten die Bedeutung einer weiteren Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit und der Erweiterung der gemeinsamen Agenda um neue Bereiche.

Zudem hoben die Minister die produktive Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung Aserbaidschans und Kasachstans in internationalen und regionalen Organisationen hervor. Sie unterstrichen die Notwendigkeit einer engen Abstimmung und eines kontinuierlichen Austauschs auf multilateralen Plattformen.

Darüber hinaus tauschten sich die Seiten ausführlich über weitere regionale und internationale Fragen von beiderseitigem Interesse aus.