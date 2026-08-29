Aserbaidschan und Kasachstan wollen Zusammenarbeit ausbauen

Astana, 29. August, AZERTAC

Aserbaidschan und Kasachstan wollen ihre strategische Partnerschaft weiter vertiefen. Das wurde bei einem Treffen der aserbaidschanischen Abgeordneten Günay Efendiyeva mit der kasachischen Vizepremierministerin und Kultur- und Informationsministerin Aida Balayeva in Astana betont.

Im Mittelpunkt stand eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Humanitäres. Efendiyeva berichtete zudem über ihre Teilnahme als Beobachterin an den Kurultai -Wahlen im Rahmen einer TURKPA-Mission.

Beide Seiten würdigten die Entwicklung der Beziehungen unter den Präsidenten Ilham Aliyev und Kassym-Schomart Tokajew. Zudem wurden Aserbaidschans Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Gebieten von Garabagh und die Unterstützung Kasachstans dabei erörtert.