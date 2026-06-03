Aserbaidschan und Kenia beraten über Ausbau justizieller Zusammenarbeit

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Der Vorsitzende des Verfassungsgerichts Aserbaidschans, Farhad Abdullayev, hat am 3. Juni eine kenianische Delegation unter Leitung der Präsidentin des Obersten Gerichtshofs von Kenia, Martha Karambu Koome, empfangen.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Entwicklung der bilateralen Beziehungen sowie Möglichkeiten zur Vertiefung der justiziellen und rechtlichen Zusammenarbeit. Beide Seiten betonten die Bedeutung gegenseitiger Besuche und den Ausbau institutioneller Kontakte.

Die kenianische Seite zeigte besonderes Interesse an der Digitalisierung von Gerichtsverfahren in Aserbaidschan und informierte über die Arbeit des Obersten Gerichtshofs von Kenia.

Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit im Justizbereich sowie weitere Fragen von gemeinsamem Interesse erörtert. An dem Treffen nahm auch der aserbaidschanische Botschafter in Kenia, Sultan Hajiyev, teil.

Im Anschluss besuchte die kenianische Delegation das Gebäude des Verfassungsgerichts.