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POLITIK

Aserbaidschan und Litauen führen weitere Runde politischer Konsultationen durch

Aserbaidschan und Litauen führen weitere Runde politischer Konsultationen durch

Baku, 10. Juni, AZERTAC

Die Außenministerien Aserbaidschans und Litauens haben in Vilnius eine weitere Runde politischer Konsultationen abgehalten.

Die Konsultationen wurden vom stellvertretenden Außenminister Aserbaidschans, Fariz Rzayev, und der litauischen Vizeaußenministerin Audra Plepytė geleitet.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen der aktuelle Stand der politischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Litauen sowie die Bedeutung gegenseitiger Besuche auf verschiedenen Ebenen.

Die Seiten erörterten Möglichkeiten zur Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Humanitäres, Wissenschaft und Bildung. Darüber hinaus bewerteten sie die Perspektiven einer Kooperation im Rahmen strategischer Energie- und Verkehrsprojekte, die auf Initiative Aserbaidschans und unter dessen Beteiligung umgesetzt werden.

Beide Seiten tauschten sich zudem über die laufenden Pläne zur Erweiterung der rechtlichen Grundlagen der bilateralen Zusammenarbeit aus.

Besprochen wurden zugleich die Fortsetzung der Zusammenarbeit innerhalb internationaler Organisationen sowie die gegenseitige Unterstützung bei Kandidaturen für internationale Gremien.

Die Seiten erörterten die aktuelle Lage in der Region, den Prozess der Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie die Fortschritte bei der Beseitigung der Minengefahr in den befreiten Gebieten.

Darüber hinaus standen weitere regionale und internationale Fragen von beiderseitigem Interesse auf der Tagesordnung.

Im Rahmen seines Besuchs führte Fariz Rzayev außerdem Gespräche mit weiteren litauischen Amtsträgern und nahm an Rundtisch-Diskussionen in einem Forschungszentrum teil.

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