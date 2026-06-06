Aserbaidschan und Moldau bauen Zusammenarbeit im Agrarsektor aus

Istanbul, 6. Juni, AZERTAC

Aserbaidschans Landwirtschaftsminister Majnun Mammadov und Moldaus Landwirtschafts- und Ernährungsministerin Ludmila Catlabuga haben in Istanbul über den Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit im Agrarsektor beraten.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen Ernährungssicherheit, die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel, der Einsatz innovativer Technologien, die Digitalisierung des Agrarsektors, die Intensivierung des Agrarhandels sowie die Zusammenarbeit im Weinbau sowie in Forschung und Ausbildung. Aserbaidschan lud Moldau zudem zur Teilnahme an der Landwirtschaftsmesse Caspian Agro ein.

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