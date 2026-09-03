Aserbaidschan und OSZE-Parlamentarische Versammlung erörtern Zusammenarbeit

Baku, 3. September, AZERTAC

Außenminister Jeyhun Bayramov hat mit dem Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Pere Joan Pons Sanpietro, die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der OSZE, die Sicherheitslage im OSZE-Raum sowie den Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien erörtert.

Minister Bayramov informierte über die Fortschritte bei der Normalisierung der Beziehungen zu Armenien und betonte, dass die Minengefahr, das Schicksal von rund 4.000 Vermissten sowie der Wiederaufbau der befreiten Gebiete weiterhin wichtige humanitäre Fragen seien.

Auch Aserbaidschans Beitrag zur europäischen Energieversorgung, die Entwicklung des Mittleren Korridors und die regionale Vernetzung wurden thematisiert.