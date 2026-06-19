Aserbaidschan und Rumänien bewerten Zusammenarbeit in den Bereichen Transitverkehr und Digitalisierung

Baku, 19. Juni, AZERTAC

Der stellvertretende Minister für digitale Entwicklung und Verkehr Aserbaidschans, Samir Mammədov, hat sich mit dem außenpolitischen und sicherheitspolitischen Berater des rumänischen Präsidenten, Marius-Gabriel Lazurca, getroffen.

Wie das Ministerium gegenüber AZERTAC mitteilte, wurden bei dem Treffen Fragen der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in den Bereichen internationale Transportkorridore, Transitverkehr sowie Digitalisierung erörtert.

Der stellvertretende Minister informierte über die Arbeiten zur Entwicklung des Mittleren Korridors sowie zur Schaffung des Sangesur-Korridors.

Im Mittelpunkt stand zudem die Diversifizierung der Routen des Mittleren Korridors als eine der aktuellen Prioritäten. In diesem Zusammenhang wurde die Bedeutung des Entwurfs eines Abkommens zwischen Aserbaidschan, Georgien, Rumänien und Turkmenistan zur Einrichtung und dem Betrieb des internationalen Transportkorridors „Schwarzes Meer – Kaspisches Meer“ hervorgehoben.