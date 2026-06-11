Aserbaidschan und Rumänien erörtern kulturelle Zusammenarbeit

Bukarest, 11. Juni, AZERTAC

Der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien des rumänischen Senats, Gheorghe-Ioan Bota, und der aserbaidschanische Botschafter in Rumänien, Gudsi Osmanov, haben Möglichkeiten zur Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Bildung, Kulturerbe und Medien erörtert.

Im Mittelpunkt des Treffens standen die Förderung gemeinsamer Projekte, der Ausbau institutioneller Kontakte sowie die Intensivierung des Erfahrungsaustauschs zwischen beiden Ländern.